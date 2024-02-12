«نتنياهو» يواصل تهديداته: لن نوقف الحرب حتى استعادة جميع المحتجزين في غزة

بعد حرب متواصلة على قطاع غزة لمدة 129 يوماً، حاول مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الفرار بأسرهم واطفالهم إلى مدينة رفح، في جنوب القطاع، هرباً من الغارات الجوية التي تشنها عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها لم تتركهم واستمرت في ضرب المنطقة، التي تضم آلافا من الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال قصف عشوائي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

نتنياهو يهدد بمواصلة العدوان حتى استعادة المحتجزين

وفي بيان أصدره رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن حكومته ستواصل هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة، حتى يتم إطلاق سراح أكبر قدر من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن الضغط العسكري المستمر يُعد ضرورياً لتحقيق الأهداف المرجوة، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

جاء البيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد قليل من إعلان جيش الاحتلال عن استعادة اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في عملية نوعية فجر اليوم الاثنين، بمدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من توسع نطاق الحرب في المنطقة.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة رفح

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدينة رفح، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهدا، إذ وصل عددهم إلى 100 شهيد حتى الآن، وأكثر من 230 مصاباً، إضافة إلى عدد آخر من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء النازحين، مشيراً إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مسجدين، وعشرات الوحدات السكنية في مناطق متفرقة بمدينة رفح.