المستقلين الجدد: تهديد الاحتلال باجتياح رفح الفلسطينية استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية

أكد حزب المستقلين الجدد، أن قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات المصرية والدولية بأن اجتياح رفح تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقه بأسرها.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن هذا القصف انتهاك لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتصعيد مرفوض شكلا وموضوعا.

إسرائيل تحاول التغطية على فشلها العسكري

وأضاف عناني، أن محاولة إسرائيل التغطية على الفشل العسكري الذريع في غزة بائسة ولن تجدي، وعواقبها وخيمة عسكريا وسياسيا وإنسانيا.

وأكد الحزب دعمه الكامل للقيادة السياسية في مواقفها المنتصرة للقرارات والقوانين الدولية، ورفض تصفية القضية على حساب دول الجوار.

مؤمرات تحاول النيل من استقرار الوطن

ودعا الحزب الشعب المصري كله بالاصطفاف خلف قيادته في هذا التوقيت الدقيق، وفي ظل مخاطر كبيرة ومؤمرات تحاول النيل من استقرار وسلامة الوطن.