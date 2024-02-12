حزب المصريين: قصف رفح الفلسطينية استمرار لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الممارسات الإسرائيلية غير الآدمية والإجرامية في فلسطين، وقصف الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية.

وقال «أبو العطا» في بيان، إن إسرائيل تدعي دائما التزامها بالبنود الأمنية الواردة في ملاحق اتفاقية كامب ديفيد، ومن بينها إنشاء مناطق محدودة التسليح على الحدود بين البلدين، موضحا أن أفعال وتصرفات إسرائيل المتكررة ولعل آخرها هجومها الأخير على رفح انتهاك واضح وصريح لتلك المناطق الحساسة وعدم التزامها باتفاقية كامب ديفيد.

تعليق العمل بالاتفاقية

وأضاف أن قصف رفح من القوات الإسرائيلية يؤكد أنها لا تلتزم ببنود عدم نشر قوات عسكرية أو مدفعية ثقيلة على طول الحدود مع مصر بموجب الملاحق الأمنية، مؤكدا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لبنود اتفاقية السلام يعطي الحق لمصر وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بتعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها.

وأكد أن هدف إسرائيل الحقيقي والمعروف للجميع وراء انتهاكها بنود اتفاقية السلام مع مصر وشن الهجمات على قطاع غزة يتمثل في دفع سكان غزة للهجرة قسريا من أراضيهم إلى سيناء تمهيدًا لضم هذه المناطق إلى إسرائيل، منوها بأن ذلك الأمر بمثابة اعتداء صارخ وصريح على السيادة المصرية في سيناء، ما يتطلب بشكل عاجل إعادة النظر الجذرية في علاقتها مع إسرائيل.

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والهجوم على مدينة رفح أثبت أن إسرائيل تتلاعب بنصوص اتفاقية السلام ما اقتضت مصالحها ذلك؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية وفتح باب الحوار مع الجانب الإسرائيلي لضمان التزامه الفعلي بكل البنود والملاحق، وأبرزها صيانة المناطق محدودة التسليح واحترام القانون الدولي أو الانسحاب منها.

مصر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضنية من أجل دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني لدعم استقرار المنطقة بالكامل، موضحا أن الرئيس السيسي يبذل دورا كبيرا وداعما بشكل كامل للقضية الفلسطينية، من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للصراع، ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر تسعى دائمًا لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية في مواجهة محاولات النيل من الدولة وتشويه صورتها.