رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض: نريد هدنة ممتدة في غزة تمهد لنقاشات تؤدي إلى حل الدولتين

كتب:

عمرو هلال
08:48 م | الإثنين 12 فبراير 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أنه يريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة ويأمل أن تمهد لنقاشات تؤدي إلى حل الدولتين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح البيت الأبيض، أنه لا يريد أن يرى أحدًا يجبر على مغادرة أرضه أو منزله في قطاع غزة، مشددًا على أنه يريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا بشأن مخاوفه من سقوط ضحايا مدنيين والإضرار بالبنية التحتية المدنية بقطاع غزة.

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض: مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح

البيت الأبيض: بايدن دعا لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين

البيت الأبيض: تصريحات ترامب «مروعة» وتعرض أمريكا والعالم للخطر

البيت الأبيض يصدر مذكرة لإسرائيل عن ضوابط استخدام الأسلحة الأمريكية
بقلم عمرو هلال