البيت الأبيض: نريد هدنة ممتدة في غزة تمهد لنقاشات تؤدي إلى حل الدولتين

أكد البيت الأبيض، أنه يريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة ويأمل أن تمهد لنقاشات تؤدي إلى حل الدولتين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح البيت الأبيض، أنه لا يريد أن يرى أحدًا يجبر على مغادرة أرضه أو منزله في قطاع غزة، مشددًا على أنه يريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا بشأن مخاوفه من سقوط ضحايا مدنيين والإضرار بالبنية التحتية المدنية بقطاع غزة.