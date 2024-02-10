البيت الأبيض يصدر مذكرة لإسرائيل عن ضوابط استخدام الأسلحة الأمريكية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت دولة الاحتلال على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المذكرة تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي

وبحسب «سكاي نيوز» فإن المذكرة تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي، وهي عبارة عن بيان لسياسة الإدارة الأمريكية وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء بدولة الاحتلال لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة الأمريكية شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمربكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات، كما أنها لا توجد فيها معايير جديدة ولا تفرض الولايات المتحدة معايير جديدة للمساعدات العسكرية لكنها توضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة، حسبما ذكرت كارين جان المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين مؤكدة أن مسئولي الاحتلال أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات.

وتنص المذكرة على ضرورة أن يحترم ويلتزم متلقي المساعدات العسكرية الأمربكية القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين.