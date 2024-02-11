البيت الأبيض: تصريحات ترامب «مروعة» وتعرض أمريكا والعالم للخطر

أصدر البيت الأبيض في واشنطن، بيانا يُدين فيه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تحدث عن غزو روسيا لدول أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وصف تصريحات ترامب

ووصف البيت الأبيض في ساعة مبكرة من اليوم، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية تصريحات ترامب بأنها «مروعة وفاقدة للصواب»، وجاءت تصريحات ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولاينا، حيث قال ترامب إن بلاده ستترك روسيا تفعل ما تريده مع الدُول المُنضمة لحلف الناتو التي ترفض دفع حصتها المُقررة في الحلف.

وأشار متحدث البيت الأبيض، أندرو بيتس، إلى أن تصريحات ترامب تعرض الأمن القومي الأميركي والاستقرار العالمي واقتصاد أمريكا في الداخل للخطر.

منافسة قوية في الانتخابات الأمريكية

ويستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية نوفمبر المقبل أمام الرئيس الحالي جو بايدن وسط محاولات لحشد المصوتين.