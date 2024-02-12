نقيب الإعلاميين يدين قصف رفح الفلسطينية: إسرائيل فقدت كل معاني الإنسانية

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن التصعيد المستمر من الجانب الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين متعمد لتصفية عرقية للشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بشكل وحشي بعيد كل البعد عن الإنسانية وما تحمله تلك الإنسانية من قوة ومشاعر ومحبة وتعايش وسلام، وما تقوم به من انتهاكات محاولة لتصفية القضية.

قصف متعمد للأبرياء والمدنيين

وأضاف «سعدة» في تصريحات لـ«الوطن» أن ما رأيناه على مدار الأيام القليلة الماضية وتحديدا ليلة أمس من قصف متعمد للأبرياء والمدنيين والأطفال وإزهاق الأرواح وقتل كل نفس بشرية، كل تلك محاولات من الجانب الإسرائيلي للضغط على الدولة المصرية، وتصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن هذه الضغوط هي حرب إبادة جماعية ومجازر وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح

وأكد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت منذ البداية، ونحن نكرره الآن ونؤكد عليه، سواء فيما يخص ملف التهجير وأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، وكذلك الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل الخروج من أرضه تحت أي شكل، كما أن الموقف المصري كان ولا يزال واضحا حتى الآن، ونحن نثق في القيادة السياسية أنها لديها القدرة على التعامل مع كل السيناريوهات.