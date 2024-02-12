أحمد موسى يرد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: مجرم حرب وملوش علاقة بالإنسانية

استعرض الإعلامي أحمد موسى بيان قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى يصرح بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وزير المالية الإسرائيلي مجرم حرب

وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تحمل مصر لمسؤولية أحداث الصراع في غزة منذ أكتوبر الماضي، هي محاولات فاشلة لإحداث خلل بموقف مصر الدولي، معلقًا: «وزير المالية ده مجرم حرب وزيه زي نتنياهو وملوش علاقة بالإنسانية واللغة اللي يعرفوها هي الإبادة فقط لا غير».

المجتمع الدولي يعي تماما قوة مصر

وأردف الإعلامي أحمد موسى: المجتمع الدولي يعي تماما قوة مصر وإدراكها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وإحنا مع الشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا، نساندهم وندعمهم بكل قوة، وما حدث في 7 أكتوبر هو فشل ذريع لكل مؤسسات الكيان الصهيوني.