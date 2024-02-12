أستاذ نظم سياسية فلسطيني: دور مصر تجاه قضيتنا كبير ولا ينكره إلا جاحد

قال جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إنه آلة القتل الإسرائيلية مستمرة في جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، إذ تتم الجريمة بأركانها المتكاملة وذلك على مرأى ومسمع من كل العالم منذ السابع من أكتوبر العام الماضي دون أي رادع لها.

حرمان شمال غزة من الأكل والشرب منذ أشهر

وأضاف «أبولحية» لـ«الوطن»، أن الوضع يزداد خطورة في كل لحظة وتحديدا في هذا الوقت العصيب الذي يلوح فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيته في اقتحام رفح الفلسطينية التي بها ما يقارب مليون ونصف المليون فلسطيني يتواجدون على مساحة لا تتجاوز 55 كيلومترا مربعا، مع استمرار العمليات العسكرية في الشمال والوسط وخان يونس وحرمان جميع مناطق شمال غزة من الأكل والشرب منذ أشهر.

حشد الدعم السياسي الكامل لإيقاف مخطط التهجير

ووصف دور مصر تجاه الشعب الفلسطيني والقضية بأنه كبير ولا يمكن أن ينكره إلا جاحد أو حاقد: «نتحدث عن الدور من عدة مسارات بداية من الدور السياسي الذي في مقدمته الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدى لمخطط التهجير ويعتبره خطا أحمر ولم يكتف عند هذا الحد بل حشد الدعم السياسي الكامل لإيقاف مخطط التهجير».

إيصال الصوت الفلسطيني لكل المنابر العالمية

وتابع: ثم الموقف الدبلوماسي للخارجية المصرية التي تلتصق بالدبلوماسية الفلسطينية لنقل الرواية الفلسطينية في كل المؤسسات الدولية والإقليمية نصرة للحق الفلسطيني وإيصال الصوت الفلسطيني في كل المنابر العالمية وأخيرا الدور الأهلي الذي تقوم به المؤسسات في مصر لإرسال المساعدات لقطاع غزة.