حزب الجيل: مصر هي أول من كشفت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن اصطفاف الشعب المصري وجميع الأحزاب السياسية وراء الدولة المصرية ليس بمشهد جديد، فدائمًا ما نصطف خلف القيادة والرئيس السيسي في كل ما يتعلق بالدفاع عن الأمن القومي المصري.

المخطط الإسرائيلي الأمريكي الغربي

وأشار «الشهابي» إلى أن القيادة المصرية هي أول من كشفت المخطط الإسرائيلي الأمريكي الغربي، الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإجبار الشعب على الهجرة قسريًا تجاه رفح الفلسطينية، في محاولة في أن يكون هناك عبور للأراضي المصرية.

الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب

وأضاف «الشهابي»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب، لكي يعلنوا الحلم بأن هذه الدولة هي دولة يهودية فقط، مشيرًا إلى أن الموقف المصري هو نقطة الضوء الوحيدة في المحيط العربي منذ اندلاع أعمال المقاومة في 7 أكتوبر، ولولا هذا الموقف لتم تصفية القضية الفلسطينية منذ وقت.

قضية العرب الأولى

وتابع: «من أعاد الزُخم للقضية وشدد على أنها قضية العرب الأولى هي القيادة المصرية، والاصطفاف الدولي الحالي هو نتيجة الموقف المصري أيضا، حيث كانت معظم عواصم الغرب الكبرى داعمة للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية، ولكن الآن تغير معظم وجهات نظر هذه الدول».