«باب رزق منة» كروشيه على «تيك توك».. مجانا لمن يهمه الأمر

أحبّت «الكروشيه» منذ أن تفتَّح ذهنها لمعنى الهواية، فكبرت على حبه وتطوير أدواتها فيه، وقررت أنّ تنشره بين الجميع دون الحاجة إلى قطع المسافات، واستغلت ابنة كفر الشيخ التطبيقات الحديثة مثل «التيك توك» لتعليم كل مَن يرغب ويهوى دون مقابل.

وصلت منتجاتها إلى بعض الدول العربية

منة الله أحمد شبند، صاحبة الـ28 عاماً، تعلمت الكثير من فنون «الكروشيه» بالاعتماد على الذات، بعد أنّ كانت لا تعرف عنه شيئاً، لتقرر بعد ذلك إنشاء مشروعها المنزلي الخاص بها، بعد تخرُّجها في كلية التجارة، ويُذاع صيتها في محافظتها، وتصل منتجاتها إلى بعض الدول العربية.

تحكي «منة الله» تجربتها: «بدأت هواية الكروشيه وأنا عندي 12 سنة، طبعاً بدأت بكل حماس وحب الهواية، وكنت ببحث وأطّلع وأتعلّم دايماً علشان أطوّر من نفسي، واشتغلت منتجات كتير، وكنت بتنافس مع نفسي في كل مشروع بعمله علشان دايماً أُظهر أحسن ما عندي».

في عام 2016 أخرجت «منة الله» هوايتها من الظلام إلى النور، ودشنت صفحة على موقع تبادل الصور «إنستجرام» لعرض مشغولاتها: «اتفاجئت إنّ شغلي عليه طلب في دولة عربية، وبالفعل وصل هناك، وخاصة المفارش والكوسترات، وكنت مبسوطة جداً إنّ شغلي لف الدول».

تعليم الفتيات فنون «الكروشيه» عبر «تيك توك»

حرصت «منة الله» على تعليم الفتيات فنون «الكروشيه» من خلال البث المباشر عبر الـ«تيك توك»: «في سنة 2020 بدأت أنزِّل فيديوهات على التيك توك علشان أعرض فيها شغلي لحد سنة 2023 بدأت أدخل التيك توك بشكل مختلف وبدأت أنزِّل فيديوهات تعليمية، وكانت الفرحة لما لقيت إقبال كبير على الفيديوهات من متابعين كتير في الدول المختلفة، وده لبساطة الشرح وطريقتي المختلفة».

لا تتوقف أحلام الفتاة العشرينية عند هذا الحد: «نفسي يكون عندي مشغل، ويكون فيه تيم مخصص لشغل الكروشيه، وأكون سبب لباب رزق يتفتح لناس كتير».