خريطة القوافل العلاجية في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة».. تستمر 5 أشهر

تنظم مبادرة حياة كريمة، عددًا من القوافل العلاجية الشهرية في قرى محافظة كفر الشيخ، والمقرر انطلاقها خلال «فبراير ومارس وأبريل ومايو يونيو»، بمعدل 20 قافلة علاجية على مدار 5 أشهر، يتم خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانًا.

خطة القوافل العلاجية بقرى كفر الشيخ

ووفقًا لخطة القوافل العلاجية بقرى كفر الشيخ خلال شهر فبراير الجاري، ستنطلق قافلة يومي السبت والأحد المقبلين، في قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، وقافلة يومي 24 و25 فبراير بقرية الجزار التابعة لمركز بيلا، وقافلة يومي السبت والأحد 2 و3 مارس بقرية الطراوي التابعة لمركز دسوق، وقافلة يومي السبت والأحد 9 و10 مارس بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، وقافلة يومي السبت والأحد 16 و17 فبراير بقرية العمدان التابعة لمركز الرياض، وقافلة يومي السبت والأحد 23 و24 مارس بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، وقافلة يومي 30 و31 مارس بقرية بطيطة بمركز كفر الشيخ.

وفي في شهر أبريل المقبل، ستنطلق قافلة يومي السبت والأحد 6 و7 أبريل بقرية القادسية التابعة لمركز الرياض، السبت والأحد 16 و17 أبريل بقرية تيدا التابعة لمركز سيدي سالم، وقافلة يومي الثلاثاء والأربعاء، وقافلة يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم، وقافلة يومي 27 و28 أبريل بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس.

وفي شهر مايو المقبل، ستنطلق قافلة يومي السبت والأحد 4 و5 مايو بقرية الحنفي التابعة لمركز بلطيم، وقافلة يومي 11 و12 مايو بقرية الحصفة التابعة لمركز الرياض، وقافلة يومي 18 و19 بقرية البكاتوش التابعة لمركز قلين، وقافلة يومي 25 و26 مايو بقرية العلامية التابعة لمركز بيلا، وفي شهر يونيو، تنطلق قافلة يومي السبت والأحد 1 و2 يونيو بقرية الشيخ بيصار التابعة لمركز مطوبس، وقافلة يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض، وقافلة يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، وقافلة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، وقافلة يومي السبت والأحد 29 و30 بقرية العلامية التابعة لمركز بيلا.

توفير خدمات صحية للفئات الأكثر احتياجا

وتستهدف القوافل العلاجية الشهرية التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى.