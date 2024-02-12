رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يتفقد انتظام الدراسة في معاهد الفترة المسائية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير العمل بمعاهد الفترة المسائية، اليوم، للاطمئنان على مدى انتظام العملية التعليمية.

تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني للطلاب

واستهدفت جولة رئيس المنطقة، تفقد العمل بمجمعي معاهد: «مسير، وأحمد غلوش الإعدادي والثانوي بنين»، مشيدًا بنسب الحضور الطلابي، وتواجد أطقم هيئة التدريس كافة بهذه المعاهد، وتابع مدى الالتزام بشرح المناهج وتحضير الدروس حسب الخطط الزمنية المقررة لها، وتسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب، كما اطلع على حُجر المعامل والمكتبات، وحاور الطلاب لقياس المستوى العلمي لديهم ومدى استفادتهم من الدروس التي شُرحت.

الاهتمام بمتابعة معاهد الفترة المسائية

وتأتي هذه الجولات، في إطار حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الدائم، على الاهتمام بمتابعة معاهد الفترة المسائية، كونها لا تقل أهمية عن معاهد الفترة الصباحية، وهذا ما يؤكده دائمًا لرجال المتابعات الميدانية بالمنطقة خلال اجتماعاته بهم.