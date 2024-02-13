كروان الإسكندرية.. الشقيقتان جنة ونور تشدوان بالغناء في سماء عروس البحر الأبيض

رغم فارق السن بينهما، إلا أن جنة الله أشرف ونور الله أشرف، تتمتعان بموهبة فنية وصوت ملائكي، فالأخيرة طالبة في الصف الثالث الثانوي، بينما شقيقتها الصغرى في الصف الثالث الإعدادي، ويشارك الثنائي في حفلات إوبرا الإسكندرية وقصر ثقافة الأنفوشي ولهما جمهور كبير من المعجبين في عروس البحر الأبيض المتوسط، محل سكنهما.

المطربة والإعلام

وتروي جنة الله أشرف لـ«الوطن»: أعشق الغناء من صغري وتدعمني والدتي وتقوم بتدريبي على طبقات الصوت والمقامات الموسيقية، وأعيش إحساس الأغنية التي أقوم بغناءها حتى تخرج الكلمات من قلبي فتصل لقلب المستمع، وأحلم أن أكون مطربة كبيرة ومشهورة، إلا أني لا اهمل دراستي، حيث أذاكر جيداً لأني في الصف الثالث الثانوي، وأحلم بدخول كلية الإعلام وأن تكون لي حيثية في المجتمع.

آمال ماهر

بينما تقول نور الله أشرف: أغني من أجل الغناء وأهم أحلامي أن أكون مثل المطربة آمال ماهر وأن أغني في كل بلاد العالم ونغني حاليا أنا وجنة الله في أوبرا الإسكندرية وحفلات قصر ثقافة الأنفوشي، ومازال الطريق أمامي طويل، فأنا الآن في الصف الثالث الإعدادي ولم أحدد مستقبلي التعليمي بعد، لكني حريصة أن أكون من الأوائل ولذلك لا أهمل التعليم من أجل الغناء ووالدنا يدعمانا دائما لنكون الأفضل.