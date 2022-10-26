مديرة مدرسة تطلي جدران الفناء بنفسها أمام الطلاب.. «بنمي فيهم روح الانتماء»

قررت ماجدة سليمان مدير مجمع طلائع العجمي الرسمي لغات بالإسكندرية أن تبث روح العمل والتعاون بين طلابها فقامت بدهان حوائط المدرسة بيديها أمام الطلاب، لتعلمهم أن العمل شرف ولحثهم على المشاركة في التجميل والتنظيف لأنها بيتهم الثاني.

الفكرة لم تكن وليدة الصدفة بل نتاج سنوات طويلة من العمل بوزارة التربية والتعليم بداية من عملها كمدرسة مرورا بمديرة حتى أصبحت مدير مجمع تعليمي.

وقالت ماجدة سليمان عطية مديرة مجمع طلائع العجمي الرسمي لغات إن المدرسة تعتبر بيتها الكبير بنقضي فيها وقت أكثر من بيوتنا، فهي تشارك بيدها في العمل بالنقاشة لأنها تعتبر نفسها أم للجميع.

وتضيف أن ما تفعله يجعل باقي المدرسين والطلاب يشاركون في العمل بحماس للحفاظ على نظافة المدرسة وعدم تخريبها، وترسيخ روح الانتماء.

«أولادنا كالزرع كلما اهتمينا بيه نحصد ثمار جيدة، كذلك الأطفال يتم تربيتهم على المشاركة في أعمال نظافة الفصول والفناء تجعلهم أكثر انتماء للمدرسة، وقد يجد أولياء الأمور في ذلك مهانة لأولادهم لكن فى مدرستي الوضع مختلف لأنى أطلع الأمهات على الخطة التربوية وكيفية تعليم الأبناء والحفاظ على مكان بنستفيد منه سواء البيت أو المدرسة أو الشارع كجزء من الوطن».

ولادنا محتاجين قدوة

وتابعت: أولادنا محتاجين قدوة، وهذا ما هدفت إليه في رسالتي، وسينعكس ذلك على حياتهم خاراج المدرسة، دور المدرسة ليس تعليم المناهج فقط بل تربية ولادنا وتقويمهم وغرس روح العمل والتعاون والمشاركة الإيجابية.