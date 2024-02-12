بايدن: تحدثت مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الوضع في الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف «بايدن»: «نعمل مع شركائنا من أجل غرس السلام في غزة.. وإطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة».

وتابع: «نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ 6 أسابيع ومن ثم نبني عليها، وتحدثت مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام».