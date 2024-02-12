«الخارجية»: معبر رفح مفتوح دائما لدخول المساعدات إلى غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن معبر رفح مفتوح دائما من الجانب المصري وهناك جهود مصرية كبيرة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

توفير جميع صور الدعم للأشقاء في غزة

وتابع أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن مصر تعمل على مدار الساعة بجهود الحكومة والمجتمع المدني والشعب والجمعيات الأهلية لتوفير جميع صور الدعم للأشقاء في غزة.

وأكمل: «مصر تفتح أبوابها دائما، ومن يرغب في زيارة المعبر للتأكد مما يحدث على أرض الواقع يزوره».

تأمين وصول المساعدات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى جهود الدولة المصرية في تأمين وصول المساعدات بجميع أشكالها، لافتا إلى أن مصر تقوم بذلك منذ بداية الحرب وإسرائيل هي من عرقلت دخولها.

وطالب بضرورة وضع حد للعنف الإسرائيلي ووقف العملية التي تنوى إسرائيل القيام بها في رفح الفلسطينية والحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في غزة.