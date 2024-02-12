عضو أمناء الحوار الوطني: نتنياهو يبحث عن نصر زائف بقصف رفح الفلسطينية

أدان الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التصعيد المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يقوم به نتنياهو وحكومته أمر ترفضه كل القوانين الإنسانية والدولية.

أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن» أن نتنياهو يريد أن يتحصن بمزيد من إراقه الدماء خوفا من المحاكمة والسجن، مشيرا إلى أن مواصلة قصف رفح الفلسطينية، محاولة للبحث عن نصر بعدما فشل في باقي أنحاء غزة، والآن يصل إلى الكيلو متر الأخير من الأراضي الفلسطينية، ظنا منه أن يحقق نصراً في تلك الحرب.

أشار إلى أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويقود المنطقة والإقليم إلى اتساع رقعة الحرب بما يشكل خطرا كبيرا ستدفع ثمنه إسرائيل، مؤكداً أن الدور المصري راسخ وقوي وداعم للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب.

أكد رفضه التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أن أمن مصر القومي خط أحمر، مشيرا إلى أن أي تهديد لأمنها القومي سيترتب عليه رد فعل عنيف من مصر، لافتاً إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة في بيانات رسمية أن كل السيناريوهات مفتوحة للحافظ على أمنها القومي.