بيضة عمرها 1700 عام ومازالت سليمة.. كيف أصبح شكلها؟

اكتشاف علمي جديد جرى توثيقه، يمكن أن يوفر إجابات على العديد من التساؤلات، فقد تم تحليل بيضة مرقطة تعود إلى العصر الروماني، وتبين أنها تحتوي على صفار وبياض سائل بداخلها وهما سليمان، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عثر على بيضة أثرية

وعثر على بيضة أثرية نادرة ومثيرة في بيريفيلدز بالمملكة المتحدة، يعود تاريخها إلى 1700 عام، ويبلغ عرض البيضة حوالي 4 سنتيمترات وتم العثور عليها في حفرة مغمورة بالمياه، ويعتقد أن ذلك ساعد في الحفاظ عليها بشكل لا يصدق.

وأجرى عالم الآثار، دانا جدبورن براو، فحص مقطعي دقيق على البيضة، وأكد أن البيضة لا تزال مليئة بالسائل وتحتوي على فقاعة هواء.

واكتشفت البيضة ضمن 4 بيضات خلال عمليات التنقيب في بيريفيلدز بين عامي 2007 و2016 قبل بناء منطقة سكنية جديدة.

وهذه البيضة جزء من مجموعة استثنائية من العناصر التي تم العثور عليها، وتشمل سلة منسوجة وأواني فخارية وعملات معدنية وأحذية جلدية وعظام حيوانات.

3 بيضات كُسرت وأصدرت رائحة كريهة

ومع ذلك، تعرضت 3 بيضات للكسر وأصدرت رائحة كريهة قوية، ووصفها الحاضرون بأنها لا تُنسى، حيث كانت غنية بالكبريت بشكل لا يصدق.

وذكرت هيئة أكسفورد للآثار، التي أشرفت على عمليات التنقيب، أنه من المحتمل أن شخصًا ما قد وضع البيض داخل السلة في بئر روماني بغرض الحصول على الحظ السعيد، تمامًا كما يحدث في آبار التمنيات في الوقت الحاضر.

وفي المجتمع الروماني، كان البيض يرمز إلى الخصوبة والولادة، ولذلك من المحتمل أنه كان مرتبطًا بشكل ما بعنصر آخر تم وضعه في نفس الوقت.

ونقلت البيضة مؤخراً إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث ستُعرض لجمع آراء الخبراء من قبل دوجلاس راسل، الذي يشغل منصب كبير أمناء المتحف لدراسة بيض الطيور وأعشاشها.

وحالياً، يهدف الباحثون إلى استخراج المحتويات السائلة من البيضة دون تحطيم القشرة، ولكن الطريقة المحددة لتحقيق ذلك لا تزال قيد الدراسة.

وإحدى الخيارات الممكنة هي إجراء شق دقيق في القشرة لتصريف المحتويات، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تمزق القشرة.