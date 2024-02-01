أستاذ اقتصاد بـجامعة لندن: قرار بنك إنجلترا بتثبيت الفائدة إيجابي ومتوقع

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إنَّ قرار بنك إنجلترا المركزي بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% خلال اجتماعه اليوم، كان متوقعاً وله شق إيجابي وهو إعطاء فرصة في دورة يونيو المقبلة لتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.25%.

تشديد السياسة النقدية في إنجلترا

وأضاف «السلاموني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التضخم بدأ في الانخفاض بإنجلترا لتراجع القوة الشرائية للمواطن الإنجليزي واتجاهه إلى شراء المستلزمات الأساسية فقط، لافتاً إلى أنَّ تشديد السياسة النقدية لبنك انجلترا أثر على القروض العقارية، وهو ما جعلهم يعيدون النظر في مسألة الفائدة المرتفعة وقد يقررون التخفيض قريباً.

مد أجل سداد القروض العقارية 10 سنوات

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن: «التشديد الكمي في إنجلترا له أثر على المواطن هناك وسوق العمل»، موضحاً أنَّ بعض المؤسسات المالية مدت أجل السداد إلى 10 سنوات على القروض العقارية، لإتاحة الفرصة الكبيرة للأفراد لشراء البيوت وتخفيف التأثر بالظروف العالمية المحيطة، ما يدعم السوق العقاري الهام لاقتصاد بريطانيا.