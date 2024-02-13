كندا توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي: «لن نشارك في اجتياح رفح الفلسطينية»

انضمت كندا إلى عدة دول أخرى، حثت الاحتلال الإسرائيلي على عدم اجتياح رفح الفلسطينية، ووجهت كندا تحذيرا إلى الاحتلال بعدم اجتياح المدينة، معربة عن قلقها من أن هذا العمل سيكون مدمرًا للفلسطينيين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وزيرة الخارجية البريطانية تعبر عن قلقها

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ميلاني جولي للصحفيين قائلة: «أنا قلقة للغاية بشأن ما يحدث في غزة وخصوصاً في رفح الفلسطينية، سيكون الهجوم مدمرًا للفلسطينيين، وأيضًا لأولئك الذين يسعون للحماية».

وأعلنت جولي، أنها ستعقد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن اليوم.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لن نشارك في تهجير الفلسطينيين

وطالب إيلون ليفي، المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلق بخطة طورها الجيش لتهجير المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأشار تسيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن المنظمة لن تشارك فيما يريده الاحتلال من تهجير قسري للفلسطينيين في رفح الفلسطينية، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.