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التلفزيون الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على رفح الفلسطينية

كتب:

أحمد عادل موسى
01:55 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
قصف رفح - أرشيفية

قصف رفح - أرشيفية

ذكرت قناة التلفزيون الفلسطيني اليوم، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات مكثفة على مناطق شمال رفح في جنوب قطاع غزة.

سماع دوي انفجارات

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية من رفح، وفي الساعات الأولى من صباح أمس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم على رفح، أسفر عن استشهاد 100 شخص على الأقل، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت منطقة الشابورة في جنوب غزة.

نزوح مليون و400 ألف فلسطيني

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال المدينة، وسط اشتباكات مع فصائل فلسطينية.

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