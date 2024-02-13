لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وشهدت المدينة اندلاع مواجهات عنيفة.

قوات الاحتلال تقتحم جنين

وذكرت مصادر أمنية لوكالة «وفا» أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بآليات عسكرية وجرافات، اقتحمت مدينة جنين من شارع حيفا، وشهدت المدينة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

وأفادت المصادر باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب مدخل جنين عند دوار الأحمدين.

جرافات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وتخريب وسط إطلاق نار خلال الاقتحام المُستمر لمدينة #جنين ومخيمها بـ #الضفة_الغربية #فلسطين pic.twitter.com/1bbksKJh8U — Mohamed Selim (@MohamedSelimpts) February 12, 2024

عملية اقتحام سبقتها عملية حفر

وأفادت المصادر أيضًا، بأن عملية الاقتحام سبقتها عملية حفر وتجريف للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، قامت بها جرافات إسرائيلية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، زجت بتعزيزات عسكرية على جميع أطراف مدينة جنين.

تعزيزات عسكربة باتجاه المدينة ..

اجيتو عالموت لحالكم.. جنين تنتظركم???? pic.twitter.com/kkmAsMyc79 — Jenin Camp - مخيم جنين (@JeninCamp1950) February 12, 2024

وفي تطور لاحق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بنشر تعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين، مدعومة بجرافات، فيما شهدت المنطقة اندلاع مواجهات عنيفة.

وفي الوقت نفسه، قامت قوات الاحتلال بتدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، كما نشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحي الدمج، والحواشين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال نصبت مساء الاثنين حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس في منطقة واد دعوق، وأيضًا بالقرب من دوار بلدة عرابة، وعند مفترق كفيرت - يعبد، وبين بلدة برقين وقرية كفر قود، وقد تم إيقاف المركبات المواطنين وتفتيشها، وتدقيق بطاقات ركابها، ما تسبب في حدوث أزمة مرورية.