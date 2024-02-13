بعد استشهادها في قصف رفح الفلسطينية.. معلومات عن الصحفية آلاء الهمص

قصة استشهاد جديدة أثارت مشاعر الحزن والأسى بين الفلسطينيين والعرب، إذ أفادت وسائل باستشهاد الصحفية آلاء الهمص في قصف إسرائيلي بشع على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

عانت الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص قبل وفاتها بأسابيع من جراح بالغة، وذلك بعد قصف منزل أسرتها في حي الجنينة شرق رفح الذين استشهدوا في 3 ديسمبر الماضي، لتلحق بهم هي الأخرى متأثرة بإصابتها، ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

من هي الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص؟

- اسمها بالكامل آلاء طاهر الحسنات، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

- ولدت في قرية يبنا المهجرة سنة 1989.

- تعمل صحفية ومذيعة، درست الصحافة في جامعة الأزهر بغزة وكانت متخصصة في تغطية الأحداث السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية.

- أم لطفل يُدعى عبد الله.

سعي آلاء الهمص لنقل حقيقة الاحتلال الغاشم

- عُرف عنها شغفها بحياتها المهنية والمجال الإعلامي، إذ كانت تسعى دائمًا لنقل الحقيقة في إطار قصصي شيق.

- عملت مراسلة لدى عدد من القنوات العربية.

- كانت مصدر إلهام وشجاعة للعديد من زملائها في العمل.

يُذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت مؤخرًا أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 28340 شهيدا و67984 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.