بنك ناصر: نستعد لتقديم مساعدات لقطاع غزة بـ15 مليون جنيه

كشف الدكتور أحمد عطية، مدير قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البنك سيدعم قطاع غزة بـ15 مليون جنيه لتوفير مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهلال الأحمر، موضحًا أنه جرى الاتفاق بالفعل على آليات المساعدات، وسيجري توقيع بروتوكول تعاون بشأنها، مشددًا: «هنكون أول بنك يدخل قوافل باسمه لقطاع غزة».

بنك الفقراء

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بنك ناصر الاجتماعي معروف أنه بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، موضحاً أنه يُنفذ شقًا اجتماعيًا مُهمًا لدعم المصريين، وضمن هذا الشق الاجتماعي دعم أهالي قطاع غزة لما يمرون به في الوقت الحالي.

وأشار رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إلى أن البنك حريص على بناء علاقات ستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، وتحقيق منظومة فاعلة لجمع وتوزيع الزكاة وحوكمة اللجان، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية.

رؤية البنك الاستراتيجية

وأكد أن رؤية البنك الاستراتيجية تتمثل في كونه بنك التنمية المستدامة والإدخار متناهى الصغر الأول فى شمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويشتمل على 104 فرع على مستوى الجمهورية، يقدموا خدمات متميزة لجميع المصريين، حيث أنشئ كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وبدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25 يوليو 1972.