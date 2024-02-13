قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق شمال قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 07:53 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024 الأوضاع في غزة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود خلال اشتباكات جنوبي غزة شهداء ومصابون جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إعلام فلسطيني: وقوع انفجار عنيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة برلماني: الاحتلال الإسرائيلي يغطي على فشله في غزة بإطلاق تصريحات ضد مصر بايدن: ناقشت مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط وحرب غزة غزة بقلم محمد عزالدين