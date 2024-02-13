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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق شمال قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:53 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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