التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة إغاثية لدعم غزة.. «500 شاحنة مساعدات للأشقاء»

اصطفت مئات الشاحنات المحملة بكل وسائل ومستلزمات الإغاثة للأشقاء في قطاع غزة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، ضمن المرحلة الرابعة من جسر الإغاثة البري الذي أطلقه التحالف الوطني، تمهيدا لإدخالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

قوافل مسافة السكة

تأتي قوافل مسافة السكة، تماشيا مع الموقف الرسمي الذي أعلنته مصر منذ بداية الأحداث في غزة قبل أكثر من 4 أشهر، بتكثيف جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية لنجدة الفلسطينيين داخل القطاع، ضمن برامج الدعم والمساندة الخاصة بالتخالف الوطني، لرفع المعاناة عن المتضررين في ظل الأزمات.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح التحالف الوطني، أنّ الشاحنات تتحرك ضمن قافلة ضخمة تضم نحو 500 شاحنة بالتنسيق مع حياة كريمة، ضمن القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتحتوى القافلة على آلاف الأطنان من المواد الغذائية بما في فيها التمر والعسل واللبن والجبن واللحوم المعلبة والمياه والفول، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، في ظل الاحتياج الملح للمياه والمواد الغذائية بقطاع غزة.