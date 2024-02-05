الكنيسة: التحالف الوطني طبق شعار «مسافة السكة» لمساعدة أهل غزة واقعيا

قال الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية إنَّ دور مصر الفعال في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة ليس بجديد عليها ولا غريب عليها، إذ تعد الدولة المصرية عضو حي وفعال في العالم وبالأخص في مصر تحديداً.

أسقف الخدمات: الشعب المصري والفلسطيني أخوة

وأضاف أسقف الخدمات في تصريحات لـ«الوطن» أن الشعب المصري والفلسطيني أخوة، موضحاً أن شعار الذي أطلقه التحالف الوطني «مسافة السكة هي بالفعل مسافة السكة في توصيل المساعدات لأهل غزة».

أشار الأنبا يوليوس أن قلوب الشعب المصري جميعاً معهم وليس قلوبنا فقط بل أموالنا وكل ما يتحتاجونه من مستلزمات حتى تمر تلك الحرب عنه، متابعاً أن البابا تواضروس قد أطلق تلك المبادرة وجميع الأقباط يسعون منذ تلك الدعوة للمشاركة في إرسال المساعدات لأهل غزة.

الأنبا يوليوس: الشعب الفلسطيني مازال في حاجة لمزيد من المساعدات

وتابع أنَّ المشهد اليوم مفرح حتى من لم يستطع المشاركة في المساعدات المقدمة تطوع من أجل تجهيز المساعدات وإرسالها للشعب الفلسطيني في أزمته، مستكملاً أن أهل غزة مازلوا في احتياج للكثير من المساعدات ولأن حجم الخسائر لديهم ليس بطبيعي، ولكن نتمنى ونصلي من أجل وقف الأمطار التي تهتل عليهم خلال أيام الشتاء ونصلي من أجل وقف الحرب.