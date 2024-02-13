«متى يتحرك العالم؟».. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «جريمة حرب جديدة للاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية».

وذكر التقرير: «مجزرة جديدة وجريمة حرب أضافها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سجل جرائمه التي أعيت من يحاول إحصائها، غير أنّها وعلى ما يبدو ليست كافية ليتحرك العالم».

وأضاف التقرير: «أم تحمل طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز عاما من عمرها قبل أن ينهيه قصف الاحتلال متسائلة بأي ذنب قتلت، ورضيع لم يتجاوز عمره 5 أشهر قضى في تلك الغارة ليتساءل هو الآخر عن الخطر الداهم الذي يمثله لجيش الاحتلال حتى يقتله بدم بارد».

وتابع التقرير: «أسر كاملة ماتت وهم نيام بعدما داهمتهم غارة للاحتلال الإسرائيلي في ظلام ليل لا ضوء فيه سوى ما بزغ من لهيب القذائف ووميض القنابل التي قتلت ولا تزال تقتل أطفالا ونساء وشيوخا لا ناقة لهم في القتال ولا جمل».

وأتمّ التقرير: «مشاهد مروعة خلفتها الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي أسفرت عن عشرات الشهداء وأضعافهم من المصابين وغيرهم ممن لا زالوا تحت الأنقاض».