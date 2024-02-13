حدث ليلا.. مقتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر وكندا تحذر الاحتلال من جحيم رفح الفلسطينية وصدمة في أمريكا بسبب حادث نيويورك.. عاجل

شهد العالم عدة أحداث ساخنة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان الفصائل الفلسطينية مقتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في خان يونس، وتوجيه كندا تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، ومقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بنيويورك.

الفصائل الفلسطينية تقتل 10 جنود

أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، أنها تمكنت من قتل 10 جنود إسرائيليين بشكل مباغت من مسافة قريبة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية اليوم، ذكرت أنه تم التصدي لمجموعة من جنود الاحتلال، وتم التعامل مع 10 جنود في نقطة الصفر بمنطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد البيان، أيضًا بأن مقاتلي الفصائل تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة موجهة للأفراد في قوة إسرائيلية مشاة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يواجه تحديًا كبيرًا في منطقة خان يونس بعد تعرضه لكمين هجومي قوي.

كندا توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي

لحقت كندا بقائمة الدول التي حثت الاحتلال الإسرائيلي على عدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، ووجهت تحذيرًا للاحتلال، مُعربة عن قلقها من تداعيات هذا العمل المحتمل، وحذرت من أنه قد يكون مدمرًا للفلسطينيين، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية، ميلاني جولي، عن قلقها البالغ بشأن الأحداث التي تجري في غزة ولا سيما في مدينة رفح الفلسطينية، وأكدت أن الهجوم المحتمل سيكون مدمرًا للفلسطينيين ولأولئك الذين يسعون للحماية.

وأعلنت جولي، أنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن اليوم.

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

وفي ساعات الصباح الباكر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المدينة.

ووفقًا لمصادر أمنية لوكالة «وفا»، قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدخول مدينة جنين، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، عبر شارع حيفا، كما شهدت المدينة تحليقًا كثيفا لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

وأشارت المصادر إلى وقوع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل جنين، تحديدًا في دوار الأحمدين.

إطلاق نار داخل وخارج أمريكا

قالت شرطة مدينة نيويورك، إنها تبحث عن مسلح فتح النار على رصيف قطار أنفاق ومحطة في برونكس يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 5 آخرين.

وأشار مسؤولو شرطة نيويورك خلال مؤتمر صحفي خارج المحطة التي وقعت فيها أحداث العنف، إلى اندلاع إطلاق نار في قطار متجه شمالا أثناء قتال مجموعتين من المراهقين، ثم قام أحد أفراد إحدى المجموعات بسحب مسدسه.

وعلى جانب آخر، صرح الجيش الأمريكي، بأن الحوثيون أطلقوا صاروخين باتجاه سفينة في مضيق باب المندب.

بايدين يعلن دراسة هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يتم حاليًا دراسة اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مع وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وفي تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله، أكد الرئيس جو بايدن أنه يعمل بجد لتحقيق السلام والأمن والكرامة لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأشار إلى أنه يعمل على ذلك بشكل مستمر ومتواصل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعمل مع شركائه لتحقيق السلام في قطاع غزة، مؤكدًا أن إطلاق سراح المحتجزين يعد أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.