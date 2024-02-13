«اليونيسف»: 20 ألف طفل تحاصرهم الأوبئة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

قال عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف إنَّه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مضيفًا أنَّ المساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال، وأن 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف متحدث اليونيسف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر «الفيديو كونفرانس»: «نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة، ويجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة للقطاع، ورفع القيود عليها».

وتابع: «يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، و325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في قطاع غزة».