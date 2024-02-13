الدروس المقررة والمحذوفة.. اعرف توزيع منهج الرياضيات 2024 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج الرياضيات 2024 الترم الثاني، مشيرة إلى أنهَّ تمّ حذف حذف بعض الدروس بما لا يخل بنواتج تعلم المادة وفي ضوء التغذية الراجعة من الميدان وردود بعض المعنيين بالمناهج.

وأكدت وزارة التعليم أنَّه تمّ حذف بعض الدروس لمادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي وهي: مفهوم التقدير، وما يرتبط به من عمليات وذلك لتكرارها عبر الصفوف الدراسة المختلفة، وحذف بعض المسائل الكلامية الصعبة، وتحقيق الهدف منها بطرائق أخرى أكثر سهولة على الطالب، مشددة على أنَّه يتمّ تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.

توزيع منهج الرياضيات 2024 الترم الثاني

الصف الأول الابتدائي

- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلى الدرس 77.

- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلى الدرس 99.

- شهر أبريل 2024: من الدرس 100 إلى الدرس 116.

- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلى الدرس 118.

- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.

الصف الثاني الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الفصل السابع من الدرس 1 إلى الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس 1 إلى الدرس 7.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلى 10، والفصل التاسع من الدرس 1 إلى الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلى الدرس 10.

- شهر إبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلى الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلى الدرس 8.

- شهر مايو 2024: الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلى الدرس 10 ومراجعة عامة على المنهج.

الصف الثالث الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الفصل السابع من الدرس 1 إلى الدرس 9 والفصل الثامن من الدرس 1 إلى الدرس 3.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلى 9، والفصل التاسع من الدرس 1 إلى الدرس 8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلى الدرس 4.

- شهر أبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 إلى 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلى الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلى الدرس 3.

- شهر مايو 2024: تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلى الدرس 5 ومراجعة عامة على المنهج.

الصف الرابع الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلى الدرس 13.

- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلى الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلى الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي على كسور من الدرس 1 إلى الدرس 3.

- شهر أبريل 2024: الوحدة الثانية عشر الهندسة من الدرس 1 إلى الدرس 9، والوحدة الثالثة عشر زوايا الدائرة من الدرس 1 إلى الدرس 4.

- شهر مايو 2024: تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5 إلى الدرس 7 ومراجعة عامة على المنهج.

الصف الخامس الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلى الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الاعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلى 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلى الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوى الإحداثي من الدرس 1 إلى 4.

- شهر أبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الإحداثي من الدرس 5 إلى الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلى 7.

- شهر مايو 2024: الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلى 3 ومراجعة عامة على المنهج.

الصف السادس الابتدائي

- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلى 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقاتها من الدرس 1 إلى الدرس 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلى الدرس 11، والوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 1 إلى الدرس 2.

- شهر أبريل 2024: الوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 3 إلى 6، والوحدة الثانية عشر مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلى الدرس 4، والوحدة الثامنة عشر مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلى الدرس 2.

- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشر مساحة السطح والحج من الدرس 3 إلى الدرس 4.

توزيع منهج الرياضيات للشهادة الإعدادية

- باقي شهر فبراير ومارس المقبل الجبر والإحصاء الوحدة الأولى المعادلات، درس، حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا وبيانيا وحل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا وحل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية.

- شهر أبريل: الوحدة الثانية الدالة الكسرية والعمليات عليها مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود والدالة الكسرية الجبرية.

- تساوي كسرين جبريين والعمليات على الكسور الجبرية والعمليات على الأحداث.

- توزيع شهر مايو 2024، تابع الوحدة الثالثة الاحتمال الحدث المكمل - الفرق بين حدثين.

توزيع منهج الهندسة

- منهج فبراير ومارس: الوحدة الرابعة الدائرة تعاريف ومفاهيم أساسية - أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة وتعيين الدائرة - علاقة أوتار الدائرة مركزها.

- الوحدة الخامسة الزوايا والاقواس في الدائرة، الزاوية المركزية وقياس الأقواس، العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في نفس القوس.

- توزيع منهج شهر ابريل : تابع الوحدة الخامسة، والزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس، والشكل الرباعي الدائري، وخواص الشكل الرباعي الدائري، العلاقة بين مماسات الدائرة.

- توزيع شهر مايو: تابع الوحدة الخامسة درس الزاوية المماسية.