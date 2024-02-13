بايدن يدخل عالم الـ«تيك توك» بفيديو 26 ثانية.. ما السر وراء ذلك؟
كتب:
عمرو حسني
10:36 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابه على تيك توك
دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عالم موقع الفيديوهات القصيرة الصيني الشهير «تيك توك» بفيديو مدته 26 ثانية فقط، في محاولة للتقرب من الشباب الأمريكي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024 الجاري.
@bidenhq
lol hey guysFox nfl theme - Notrandompostsguy
تفاعل مع الشباب الأمريكي
ونشر الرئيس الأمريكي فيديو على الموقع ليتفاعل مع الشباب، متحدثا عن مباريات سوبر بول الأمريكي، مجيبا أيضا عن سؤال دار حول المغنية الأمريكية تايلور سويفت التي تدعم بايدن ويعتقد أنها ستلعب دورا مهما في توجيه الشباب للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة شرسة متوقعة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (77 سنة) الذي يسعى جاهدا للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض في واشنطن بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن.
زلات لسان بايدن
وجاء تدشين بايدن لحسابه عبر «تيك توك» بعد أحاديث دارت عن صحته العقلية بسبب زلات لسانه التي تحدث فيها عن أشياء مضت، حيث ذكر أنه التقى الرئيس الفرنسي ميتران وهذا الرئيس كان يتولى منصبه من 30 سنة، في حين أن الرئيس الفرنسي الحالي هو إيمانويل ماكرون، مما جعل ترامب يدخل على الخط مستغلا هذه النقطة لصالحه.
استطلاع رأي ضد بايدن
وذكر موقع «أبسوس» لاستطلاعات الرأي الأمريكية، أن 86% من الشعب الأمريكي يرى أن بايدن صاحب الـ81 لا يصلح لولاية رئاسية ثانية بسبب تقدمه في العمر وقدراته العقلية التي تتأثر بالسن.
نائبة بايدن تدخل على الخط
بدروها، خرجت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس صاحبة الـ 59 سنة، تعلن استعدادها خدمة بلادها بحسب لقاء لها مع صحيفة «وول ستريت جورنال» لتؤكد أن نشاطها يوضح قدرتها على تولي القيادة إذا تطلب الأمر ذلك.