«القاهرة الإخبارية»: القذائف المدفعية تتساقط على رفح الفلسطينية حتى الآن

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يدّعي أنَّ منطقة رفح الفلسطينية منطقة آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها، إلا أنّها باتت هي الأخرى مكانا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومسرحًا لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف «جبر» خلال رسالة على الهواء أنَّه ما زلنا نسمع صوت الانفجارات باستمرار وهي ناجمة عن الاستهداف المكثف من المدفعية الإسرائيلية للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية، بالمئات من القذائف المدفعية التي ما زالت تتساقط منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن بمناطق جنوب غزة بالإضافة إلى غارات الطيران الإسرائيلي.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «استهدفت إسرائيل منازل المواطنين والأراضي الزراعية مما خلف عشرات الشهداء والإصابات الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج».