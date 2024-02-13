«البيئة»: إيجابية تأثير القرارات الخاصة بمنع الصيد البري في بحيرة ناصر

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في مؤتمر دول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة، المنعقد في سمرقند بأوزباكستان في الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري.

وأوضح أن المؤتمر في دورته 14 يركز على حفظ واستعادة الموائل الطبيعية، والحد من التهديدات المتنوعة على الأنواع ومنها فقدان الموائل والتلوث وآثار التغيرات المناخية.

واستعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر جهود وزارة البيئة وتجارب مصر الرائدة للحفاظ علي الأنواع ومنها جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح خلال مرورها داخل مصر، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى تجربة مصر بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق الحفاظ علي طائر الحباري، وأيضا إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل.

وأكد الرئيس التنفيذي إيجابية تاثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البري في بحيرة ناصر، ومنع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية في مصر.

ودعا الرئيس التنفيذي المشاركين إلى الاتحاد من أجل حماية الأنواع، والحد من آثار التغيرات المناخية و التلوث علي الأنواع لحمايتها كحق للأجيال القادمة.