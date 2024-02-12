محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في زراعة أشجار الزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، وبكافة الطرق الرئيسية ومداخل المراكز والمدن والقرى والمناطق الصناعية، مما يسهم في تعزيز زيادة المساحات الخضراء، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

زراعة الأشجار للتخفيف من آثار تغير المناخ

وقال المحافظ، أنّ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة» بالمحافظات، ليست هدفا جماليًا فقط، ولكنها تسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، ومحاربة التلوث، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مع التخفيف من آثار تغير المناخ، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

مبادرة «100 مليون شجرة»

وتحظى مبادرة «100 مليون شجرة»، باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وضمن جهود الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والتي استضافتها مصر في عام 2022، حيث تستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.