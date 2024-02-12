وزيرا البيئة والتنمية المحلية يشهدان مراسم توقيع عقد جمع المخلفات في القليوبية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه، بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب).

وجاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقّع على العقد اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وحسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية، ومن المحافظة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، ومن شركة نهضة مصر اللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ، والمهندس عزالدين يحيى مدير عام قطاع القاهرة، والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بالشركة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ المخلفات ملف تشاركي بين العديد من الجهات بداية من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء حتى وزارة التنمية المحلية والتي تعد شريكًا أساسيًّا بالمنظومة، وصولًا إلى القطاع الخاص والمورد البشري الذي يعد أهم ضلع بالمنظومة، مُشيرة إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع المخلفات منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث تحققت العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف، خاصة مع صدور قانون المخلفات الجديد، مُشيدة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع المهم، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.