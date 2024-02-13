انطلاق الملتقى البحثي السنوي الأول لـ«إعلام القاهرة» بحضور محمود مسلم

انطلقت فعاليات الملتقي البحثي السنوي الأول لكلية الإعلام جامعة القاهرة بعنوان «من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي.. تحديات العصر الرقمي وتداعياته» تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من خبراء الإعلام.

عميد «إعلام القاهرة»: الملتقى يؤكّد حقوق وواجبات المواطنة

وقالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة أنَّ الملتقى يؤكّد المواطنة بمفهومها إذ أن لها حقوق وواجبات ويجب العمل علي تحقيقها في صورها الإيجابية، ويضع ويحدد عددًا من النقاط يتمّ التركيز عليها ومناقشتها خاصة فيما يتعلق بموضوعات البث وتوسيع نطاقه.

رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون: التكنولوجيا الرقمية واقع يجب التعامل معه بحرفية

وقال الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية إنَّ التكنولوجيا الرقمية أصبحت واقعًا يجب التعامل معه بحرفية وعدم تجاهله، مضيفًا أنَّ الكلية طوّرت كلية قسم الإذاعة والتلفزيون ليكون رائدًا في تقديم الخدمات للطلاب، موضحًا أنَّ القسم وضع أجندة بحثية لتكون متميزة بأفكارها وأبحاثها مع استقطاب 50 خبيرًا متعاونًا فضلًا عن التعاون مع أكثر من جهة لتدريب الطلاب.