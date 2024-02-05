خطة توزيع منهج اللغة العربية «الترم الثاني» لرابعة وخامسة ابتدائي

كشفت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عن خطة توزيع منهج اللغة العربية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل يوم 10 فبراير الجاري.

توزيع منهج اللغة العربية

وأوضحت الوزارة توزيع منهج اللغة العربية الترم الأول من فبراير الجاري وحتى إبريل المقبل، مع تخصيص شهر مايو 2024 للمراجعة النهائية قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

موعد امتحانات نهاية العام 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وموعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات:

10 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 25 مايو 2024 بدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.