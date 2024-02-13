رئيس شبكة القرآن الكريم يكشف كواليس اختباره في الإذاعة: «اعتبرت القلم مايك»

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، تقريرًا خاصًا مع رئيس شبكة القرآن الكريم رضا عبد السلام، وأضاف قائلا: «إن بداية دخول الإذاعة كانت صعبة جدا بالنسبة لي، إلى أن وقفت أمام ميكروفون إذاعة القرآن الكريم، كأول مذيع للهواء بهذا الشكل في العالم تقريبا».

لجنة اختبار المذيعين

وأكمل: «لجنة اختبار المذيعين كان على رأسها الإذاعي حلمي البلك رحمه الله، وعندما دخلت عليه، مسكت القلم، وقولت هعتبر القلم ده هو المايك، وقالي ليه بتعمل كدة؟، قولت عشان لما بكون أمام الناس بهذة الحالة بيخلوني أرجع للوراء بدون سبب ومش باخد فرصة اختبار المذيعين، وبالفعل أعطاني الفرصة كاملة، وكان لها فرحة خاصة، وهذه الفرحة طغت على رهبة الاختبار».

وتابع، «لما بيكون في موقف مضحك على الهواء، بنمسك الإبرة ونشك نفسنا جامد، عشان ننشغل بألم الإبرة، والموقف ده حصل معايا مرة أو اتنين بس».