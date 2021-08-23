«حديث ثابت لشيخ الأزهر».. رضا عبدالسلام يكشف خطة إذاعة القرآن الكريم

قال رضا عبدالسلام، أول متحد للإعاقة يترأس شبكة القرآن الكريم، إن محمد نوار رئيس إذاعة القرآن الكريم اتصل به يوم الثلاثاء الماضي وأبلغه موافقة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تعيينه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتصور أن يصدر هذا القرار، فقد سيطرت عليه سعادة كبيرة وإحساسا بالمسؤولية، وشدد على أن الإذاعة تتميز بالتنوع في التلاوات والبرامج والعلماء المتخصصين، حيث ستحصل خلال المرحلة المقبلة على مجموعة كبيرة من التلاوات، كما سيكون للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حديث في الإذاعة، كما تحضر لبرامج جديدة ستكون في كل بيت مصري خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

والدي أصر على التحاقي بالتعليم رغم رفض المدرسة بسبب إعاقتي

وأضاف عبدالسلام، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة cbc: «رئاستي لإذاعة القرآن الكريم تشريف كبير أتمنى من الله أن يعينني عليه، وأن أقدم الإذاعة في أبهى صورة لها»، لافتًا إلى أنه عندما كان صغيرا لم توافق المدرسة التي تقدم بطلب الالتحاق بها على طلبه، لكن والده أصر على التحاقه بها بعد ضياع السنة، وأوضح أن والده سر نجاحه، فقد أدرك أنه يجب أن يعيش وأن يتمتع بحياته، إذ أنه مبتور الذراعين: «عندما أنجبني والدي، صلى ركعتين وقال داعيا الله يا ربِ أنت خلقته وأنت الذي تهديه، وأقول إن هذا الدعاء هو سر نجاحي».

وأردف، أن والده كان طبيبه في كل مرحة من مراحل حياته، فقد أصر على التحاقه بالمدرسة في الابتدائية، وزواجه عندما حصلت مشكلة كبيرة وكان سنده وأصدقائه، إذ كان أقرب صديق له: «أنا صنيعة والدي، وأعتبر أن عندي أمهات كثر، فهناك أمي التي ولدتني، وخالتي التي واصلت بعدها، وزوجتي، وابنتي، وكلهن أمهات على اختلاف الدرجات».

وتابع: «بحثت عن وسية للكتابة وكتبت بأسناني، وهو ما يدل على العزيمة والتحدي ونجحت في جميع مراحل التعليمية، حيث حصلت على 90% في المرحلة الابتدائية، و83% في الإعدادية، وحصلت على المركز العاشر على مستوى المحافظة، والتحقت بكلية الحقوق، وتركتها والتحقت بكلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، وفي نهاية المطاف التحقت بالإذاعة بشكل درامي بعدما أوصدت الأبواب أمامي، وظللت عليها حتى فُتحت، حيث تردد صوتي بشعار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وأتمنى أن ألقى الله به».