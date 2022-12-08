فوز محمد رضا عبدالسلام برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس

اختتم اليوم الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2022 - 2023، وفاز الطالب محمد رضا عبد السلام هلال من كلية التجارة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة والطالبة مريم خالد مصطفى مرسي من كلية طب الأسنان بمقعد نائب رئيس الاتحاد.

انتخابات جامعة عين شمس

وهنأ عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، مجلس الاتحاد الجديد ، كما وجه الشكر لمجلس الاتحاد السابق والذي جاء تمثيله مشرفاً طوال الفترة الماضية.

وأكد عبد الفتاح سعود أن اختيار بعض اللجان داخل مجلس الاتحاد بالتزكية لا يؤثر على أجواء الديمقراطية وإنما يعكس روح الزمالة والتفاهم بين الطلاب وتلاقي أفكارهم لاختيار فرد منهم يمثلهم ويعبر عنهم ويكون ناقلا أمينا لأصواتهم ومطالبهم.

وأضاف أن عضوية الاتحاد ليست أمر هيناً وإنما هي مسؤولية سيحاسب كل فرد عليها أمام الله وأمام المجتمع الجامعي، معبرًا عن سعادته بدخول كليات جديدة في السباق الانتخابي وهما كليتا الإعلام والطب البيطري.

تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس

وتشكل مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس بلجانه السبع بأغلبية ساحقة لطلاب من أعضاء أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك على النحو التالي:

لجنة الأسر الطلابية العليا

أمين اللجنة: أحمد رمضان محمد عمر، كلية التجارة.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد عبد السلام، كلية العلوم.

اللجنة الاجتماعية العليا

أمين اللجنة: عمر عبد العزيز، كلية التربية النوعية.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد محمد، كلية الآداب.

اللجنة الفنية العليا

أمين اللجنة: زياد محمد صديق، كلية الحقوق.

أمين مساعد : محمود هاني، كلية الألسن.

اللجنة الرياضية

أمين اللجنة: محمد صبحى عبد الدايم، كلية التربية.

أمين مساعد: محمد منصور عبد المنعم، كلية العلوم.

لجنة الجوالة العليا

أمين اللجنة: عبد الرحمن محمد عبد السلام، كلية العلوم

أمين مساعد: يوسف أحمد كمال، كلية الهندسة

اللجنة الثقافية العليا والإعلام

أمين اللجنة: الطالب علي حسن علي، كلية الهندسة.

أمين مساعد: مصطفى محمد، كلية الزراعة.

اللجنة العلمية العليا

أمين اللجنة: محجوب محمد محجوب، كلية الصيدلة.

أمين مساعد: يوسف أحمد سليمان، كلية الطب.

في كلية الحقوق، فاز الطالب هشام أحمد الهنداوي بالسنة الرابعة، كلية الحقوق، قسم اللغة الإنجليزية، بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس لعام 2022-2023.