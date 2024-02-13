اتحاد عمال مصر يطلب تعجل صرف العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة تنفيذ بنود قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرَها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام على العاملين التابعين لشركات القطاعين العام والأعمال العام حتى يتحقق المستهدف من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.

صرف العلاوات الدورية

وقال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان صادر منذ قليل، إنَّ مجلس إدارة اتحاد العمال خاطب المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن القرارات الخاصة بالعلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة.

الحد الأدنى للأجور

وجاء في الخطاب الذي أرسله اتحاد العمال إلى رئيس مجلس النواب: «القرارات الأخيرة راعى فيها الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكل العاملين، ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة، فإنّ الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتضمنة لصرف زيادة العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور، التي أصدرَها الرئيس على العاملين التابعين لشركات القطاعين العام والأعمال العام».