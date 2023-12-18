رئيس التأمينات: رفع الحد الأدنى للأجر التأميني يحل مشكلة تدني المعاشات

كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليكون 2000 جنيه قائلاً: «من المفترض أن المواطن بيشتغل ثم يُؤَمَّن عليه وإحدى أهم المشكلات الرئيسية في السابق في تدني قيمة المعاشات».

وتابع: «كنا نقبل بأي أجر يُتَقَدَّم به للتأمينات سواء 50 جنيهاً أو 150 جنيهاً وهنا يكون المواطن أجره 2000 جنيه ويُؤَمَّن عليه وكأن راتبه 500 جنيه فقط ومن ثم في سن بلوغ المعاش يتم احتساب المعاش على أساس المبلغ الذي جرى التأمين عليه ومن ثم تكون قيمة المعاش متدنية».

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: عملنا على تحسين المعاشات

واصل «عوض» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على on، قائلا: «عملنا على تحسين المعاشات ولعدم تكرار تلك المشاكل في المستقبل وضعنا حداً أدنى للمرتب الذي يجرى التأمين عليه وكان الحد الأدنى 1700 جنيه يتحرك في مطلع يناير سنويًا ومن ثم تركنا هذا الحد إلى 2000 جنيه والحد الأقصى من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه».

ولفت إلى أن هذا معناه وضع حدود للمرتب الذي يُؤَمَّن عليه لتكون حدود معقولة حتى إذا حصل المواطن لسن المعاش يكون المعاش كقيمة معقولة ولتقليل الفجوة بين الدخل الحقيقي للمواطن وبين قيمة ما يحصل عليه من معاش.

وشدد «عوض» على أنها إحدى وسائل إصلاح منظومة التأمينات قائلاً: «سيتم إقرار ذلك مطلع يناير 2024، ورفع الحد الأدنى للأجر التأميني يحل مشكلة تدني المعاشات، واللي هيطلع معاش في 2024 يكون الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه».