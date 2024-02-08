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نائب رئيس اتحاد عمال مصر: يجب التكاتف في مواجهة جشع بعض التجار

كتب:

شريف سليمان
12:23 م | الخميس 08 فبراير 2024
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ إقرار الحزمة الاجتماعية في ظل هذه الظروف شيء إيجابي جدا، ويؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن نصب عينيها، وتعمل على النهوض به، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة جشع بعض التجار الذين يسعون إلى التهام كل زيادة.

أضاف «البدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ قرارات الحماية الاجتماعية شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهي أكبر زيادة من نوعها في التاريخ، كما أن المعاشات زادت 15%، وهي الزيادة السنوية المقررة، لكن سيجري صرفها 4 أشهر مبكرا، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «زاد حد الإعفاء الضريبي من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه سنويا، وخارج الجهاز الإداري للدولة، فإن هناك زيادات من 1000 إلى 1200 جنيه، وهي عبارة عن علاوات سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، إضافة إلى حافز إضافي يصل إلى 900 جنيه».

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