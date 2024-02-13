اكتشاف «ساندويتش هامبرجر» يسبح في الفضاء.. ما هو لغز تشيفيتو دراكولا؟

«ساندويتش همبرجر» هكذا عُرف ما اكتشفه بعض العلماء في الفضاء الخارجي، إذ رصدوا جسمين ضوئيين متوازيين يفصل بينهما منطقة مظلمة، على بعد 900 سنة ضوئية من الأرض، الأمر الذي أثار فضول الباحثين في المرصد البحري الأمريكي، ليبدأوا في إجراء الأبحاث المختلفة عليهما.

الجسمان اكتشفهما فريق من العلماء بقيادة رائد الفضاء سيبريان بيرجيا، في أثناء رحلة أطلقها المرصد البحري الأمريكي، لجسم جديد بمجرة درب التبانة، ليطلقوا عليهما «تشيفيتو دراكولا»، إذ كانا يشبهان ساندوتش «هامبرجر اللحم» الذي يعتبر الطبق الوطني لدولة الأوروغواي.

اكتشاف «ساندويتش همبرجر» في الفضاء

وبحسب موقع «science alert»، يعود لقب الجسمين إلى سببين، أولهما أنهما يشبهان الساندوتش، وثانيهما أنّ شكلهما يشبه الجسم الذي عُثر عليه عام 1985، وكان يُطلق عليه اسم «همبرغر جوميز»، وحُدد لاحقًا في عام 2008، على أنه نجم صغير.

ويفصل بين الجسمين، ضوء أحد النجوم، ومكون من غبار وغاز مثل حشوة «الهمبرجر»، ولفت الجسمان، انتباه العلماء إلى عملية تكوين النجوم في الفضاء الخارجي.

الجسمان ينتميان لفئة النجوم الغامضة

والجسمان النادران يدخلان في فئة النجوم حديثة الولادة الغامضة، لأنهما لا يظهران في بيئة النجوم المتعارف عليها في الفضاء والمعروفة باسم «الحضانات النجمية» ويطفوان في مساحة فارغة، ما يثير اهتمام العلماء وفضولهم لمعرفة معلومات أكثر عن الجسمين الفضائيين.

وتوصل «بيرجيا» وزملاؤه، إلى أنّ النجم المركزي الذي تسبب في ولادة الجسمين، من المحتمل أنّ يكون من نوع «هيربيج» أي انفجر على مسافة بعيدة جدًا في الفضاء، واحترق عند درجات حرارة 7 آلاف و727 درجة مئوية، ما نتج عنه ظهور «تشيفيتو دراكولا».