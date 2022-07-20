القومي للبحوث الفلكية: اكتشاف ثقب أسود خامل بالقرب من مجرة درب التبانة

علق الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على اكتشاف العلماء ثقب أسود خامل تبلغ كتلته تسعة أضعاف كتلة الشمس على الأقل، على بعد 160 ألف سنة ضوئية فقط من الأرض، ويدور حول نجم، وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، قام فريق من الباحثين يعرف باسم «شرطة الثقب الأسود»، بعد أن كشفوا زيف العديد من اكتشافات الثقوب السوداء، بالبحث فيما يقرب من 1000 نجم من سديم الرتيلاء في كوكبة دورادو قبل تحديد موقعه.

الثقوب السوداء هى أجسام كثيفة بشكل غير عادى

وأضاف «القاضي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة »، الذي يبث على قناة «ETC»، أن الثقوب السوداء هي أجسام كثيفة بشكل غير عادي تتمتع بقوة جاذبية شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأى شيء، حتى الضوء، أن يفلت منها، ومن الصعب اكتشاف الثقوب السوداء الخاملة، التي يعتقد أنها شائعة نسبيا، لأن تفاعلها قليل جدا مع محيطها.

الرئيس الأمريكي يعلق على أول صورة مُركبة يلتقطها تلسكوب جيمس ويب

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن علق في مؤتمر، على نشر وكالة ناسا لعلوم الفضاء أول صورة مُركبة يلتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا، والتي تم الإعلان عنها كأول صورة مُركبة يلتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة، إذ تُعتبر هذه الصورة أعمق صورة بالأشعة تحت الحمراء والأكثر حدة وتفصيلاً للكون البعيد حتى الآن.