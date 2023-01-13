اكتشاف أبعد مجموعة نجوم في مجرة درب التبانة.. يبلغ عددها 208

اكتشف علماء الفلك أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض داخل حدود مجرة درب التبانة في الهالة النجمية على حدودها الخارجية تقريباً في منتصف المسافة إلى مجرة مجاورة.

208 نجوم يسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية

أعلن العلماء الباحثون أن عدد هذه النجوم يبلغ 208 وتسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية، وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية والتي أطلق عليها العلماء باسم «المادة المظلمة» حيث لم يتم التعرف على وجودها إلا عن طريق تأثير جاذبيتها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال الباحثون إن أبعد هذه النجوم علي مسافة 1.08 مليون سنة ضوئية من الأرض، والسنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في مدة سنة كاملة وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر، وتم رصد النجوم عن طريق تليسكوب «كندا - فرنسا - هاواي» على جبل مونا كيا في هاواي.

أبعد نجم يبلغ كتلته نحو 70% من كتلة الشمس

وأضاف الباحثون أن فئة النجوم تنتمي إلى «آر.آر لاراي» ذات الكتلة المنخفضة نسبيا، والتي تتسم بقلة العناصر الأثقل وزنا من الهيدروجين والهيليوم، كما تبلغ كتلة أبعد نجم فيها حوالي 70% من كتلة الشمس، ولم يتم قياس نجوم أخرى بدرجة يمكن الوثوق بها في مجرة درب التبانة علي مسافة أبعد من هذه النجوم مما تعد الأولى من نوعها.

وبحسب تفسير العلماء فإن هذه الأجرام التي تسكن الضواحي البعيدة لهالة المجرة نجوما يتامى، نشأت في مجرات أصغر اصطدمت بمجرة درب التبانة الأكبر حجما في وقت لاحق.

وفسر باحث الدكتوراة في الفلك بجماعة كاليفورنيا في سانتا كروز، يوتينج فينج، أن أصل هذه النجوم البعيدة هو أنها علي الأرجح ولدت في هالات المجرات القزمية والعناقيد النجمية التي ابتلعتها درب التبانة.

ولم يتم قياس نجوم أخرى بدرجة يمكن الوثوق بها في مجرة درب التبانة على مسافة أبعد من هذه النجوم.

ويمكن اعتبار هذه الأجرام التي تسكن الضواحي البعيدة لهالة المجرة نجوما يتامى، لأنها، بحسب تفسير العلماء، نشأت في مجرات أصغر اصطدمت بمجرة درب التبانة الأكبر حجما في وقت لاحق.