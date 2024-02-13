قتل الحقيقة.. تفاصيل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في رفح الفلسطينية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، شن هجماته على الصحفيين الفلسطنيين من أجل منع نقل الحقيقة للعالم، ولعل آخر جرائم العدوان استهداف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية، في قصف إسرائيلي، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل استهداف صحفيين في رفح

وبحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية، إن من بين خسائر القصف الإسرائيلي، إصابة صحفيين بجروح، وهما إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، وجرى نقلهما إلى المستشفى الأوروبي بمساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفقا للمعلومات الأولية من وسائل الإعلام الفلسطينية، جرى بتر قدم الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، فيما صنفت إصابة الصحفي أحمد مطر في يده بالخطيرة.

استهداف الصحفيين في رفح

وندد المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، بأشد العبارات؛ استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الصحفيين بينهم إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، مؤكدًا أن جيش الاحتلال دائما يستهدف بشكل متعمد الصحفيين في جريمة وصفها بأنها مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي، بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينية، استُشهد 116 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسات الإعلامية المختلفة منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، المعروفة باسم «طوفان الأقصى».