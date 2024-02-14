ازاي اعرف أن الجراب مأثر على الأيفون.. احذر نتائج قد تدمر الجهاز

«إزاي اعرف أن الجراب في الأيفون مأثر على موبايلي».. سؤال طرحه المهتمين بهاتف أيفون على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإحساس بحرارة شديدة عند اللمس أثناء الشحن، ما استدعى الحديث حول تحذير شركة آبل من أنه يجب عدم وضع جرابات غير موثوقة المصدر في الهاتف أثناء الشحن، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية.

ليه لازم تشيل الجراب وأنت بتشحن الأيفون

أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الجرابات يجب على الأقل أن تكون من المنتجات الموثوقة: «لازم على الأقل يكون واخد شهادة من قبل آبل إنه يسمح باستخدامه مع الموبايل، ويتكون بشهادة Apple Certified، ودي معناها شهادة التزام بمعايير آبل في التصنيع، يعني حاصل على شهادة من آبل».

معايير جراب الأيفون

وأضاف أن ذلك يعني، أن ليس كل الجرابات يسمح باستخدامها مع الموبايل: «ساعات بعض الجرابات عند الشحن بترفع درجة حرارة البطارية، وبتأثر على سعة البطارية، أشوف الموبايل وهو بيشحن لو درجة حرارتة بتعلى شيله من الجراب، ولازم يكون الجراب به المعايير المسموح به في الأيفون وحاصل على الشهادة»، حتى لا يتسبب في تقصير عمر البطارية، وعند الشعور يجب عليك فصله.

طرق لإصلاح ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن

وبحسب الموقع الرسمي لشركة آبل وموقع «business insider»، المتخصص في شئون الهواتف، فإن إصلاح ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن، يتم من خلال التالي:

- استخدام الشاحن القياسي لشحن هاتفك، فهذا يساعد على التخلص من الحرارة.

- تجنب استخدام هاتفك أثناء شحنه.

- تبريد هاتف الأيفون ووضعه في مكان بارد.